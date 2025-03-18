BYD, Piyasa Değeri ile Volkswagen, Ford ve GM'yi Geride Bıraktı

Çinli otomobil üreticisi BYD, elektrikli araç pazarında önemli bir başarıya imza atarak piyasa değerini 162 milyar dolara yükseltti. Bu rakam, Ford, General Motors ve Volkswagen'ın toplam değerini geride bıraktı.

BYD, ayrıca yeni geliştirdiği "Super e-Platform" teknolojisi ile dikkat çekti. Bu teknoloji, elektrikli otomobillerin şarj süreçlerini hızlandırarak, neredeyse geleneksel bir aracın yakıt ikmali için ihtiyaç duyduğu kadar hızlı bir şekilde şarj edilmesini sağlıyor. Örneğin, yeni Han L modeliyle yapılan testlerde, bu hızlı şarj sistemi sayesinde araç sadece beş dakikada 470 kilometre menzil alabiliyor.

Bu gelişmelerin ardından, BYD'nin hisseleri Hong Kong Borsası'nda yüzde 6 artış gösterdi. Böylece, BYD'nin piyasa değeri, Ford (39,4 milyar dolar), General Motors (49 milyar dolar) ve Volkswagen (66 milyar dolar) gibi büyük otomobil üreticilerinin toplamından daha fazla bir değere ulaştı.

BYD, bu yıl Tesla ile rekabet ederken hisselerinde yaklaşık yüzde 50 değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Şirket, ayrıca Çin'de 4 bin şarj istasyonu kurmayı planlayarak, 1,000 kW'a kadar güç desteği sağlayan ultra hızlı elektrikli araç şarj teknolojisi geliştirmeyi hedefliyor.

Analistler, bu yeni ürün sayesinde BYD'nin elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmaya çalıştığını belirtiyor. Daha yüksek şarj hızı, müşterilere içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçiş için daha net bir yol sunuyor.