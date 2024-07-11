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BYD Türkiye'ye yatırım planlarını açıkladı: 12 model üretecek!

BYD'nin Türkiye'ye yapacağı yatırım kararı büyük yankı uyandırdı. Şirketin Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika CEO'su Stella Li, Türkiye'deki hedeflerini açıkladı. BYD, sadece bir otomobil üretim tesisi kurmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'de 8 ila 12 araç modeli üretecek.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 12:19
BYD Türkiye'ye yatırım planlarını açıkladı: 12 model üretecek!

Stella Li, Türkiye'nin stratejik konumunu vurgulayarak, "İstanbul, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan dünyanın tek şehri. Bu coğrafi avantajıyla Türkiye, bölgesel bir üretim merkezi olarak ön plana çıkıyor" dedi.

BYD'nin Türkiye'deki yatırımı sadece iş gücü ve üretim kapasitesiyle ilgili değil, aynı zamanda yeşil teknoloji ve AR-GE alanlarındaki potansiyeliyle de öne çıkıyor. Şirket, Manisa'da kurulacak üretim tesisinde elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobiller için en ileri teknolojiyi kullanmayı planlıyor.

Üretim Planları ve Zaman Çizelgesi

BYD yöneticisi Li, fabrikanın 12 aydan kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. İlk aşamada pil paketi montajının Türkiye'de yapılacağını açıklayan Li, bu süreçte yerel iş gücüne önemli istihdam sağlanacağını ifade etti.

Tesisin Manisa'da kurulacak olması ve buranın stratejik önemi, BYD'nin Türkiye'yi sadece üretim merkezi olarak değil, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon merkezi olarak görmesine olanak tanıyor. Türkiye'deki üretim faaliyetlerinin, Avrupa pazarı başta olmak üzere çevre ülkelerle olan ticareti de güçlendirmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Potansiyeli ve Gelecek Vizyonu

BYD'nin Türkiye'ye yapacağı yatırımın, sadece ekonomik anlamda değil, teknoloji transferi ve yerel iş gücünün yetkinliği açısından da önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Şirketin global ölçekteki AR-GE kapasitesi ve yenilikçi çözümleri, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki rekabet gücünü artırabilecek potansiyele sahip.

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