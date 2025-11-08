ByLock'çu FETÖ üyesi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Orta Asya hattında faaliyet gösteren yabancı uyruklu bir örgüt üyesi, İstanbul Havalimanı'nda yurda giriş yaparken yakalandı.

Operasyon ve gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, örgütün Orta Asya koluna mensup olduğu belirlenen O.H. adlı kişinin havayolu ile Türkiye'ye geleceği bilgisini aldı ve önceki gün İstanbul Havalimanı'nda operasyon düzenledi. Türkmenistan uyruklu şüpheli, ülkeye giriş yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

ByLock ve 'F' serisi 1 dolar

Yakalama sırasında şüphelinin üzerinden 2 adet 'F' serisi 1 dolar Amerikan banknotu ele geçirildi. Şüphelinin telefonuna, örgüt mensupları arasında gizli haberleşmede kullanılan kriptolu uygulama ByLock yüklendiği tespit edildi.

O.H.'nin, örgütün Orta Asya koluna mensup olduğu, Türkiye'de 2014-2016 yılları arasında FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarından mezun olduğu ve sonrasında aynı örgüte bağlı çeşitli kurumlarda faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şüphelinin, hakkında yakalama kararı olduğundan habersiz olarak Türkiye'ye 'tüp bebek tedavisi' için geldiğini söylediği kaydedildi.

İddialara göre O.H., 2023'te yakalanıp sonrasında serbest bırakılan FETÖ'nün Türkmenistan yapılanması sorumlusu Z.C. ile yoğun mesaj trafiği bulunduğu öne sürülüyor.

Soruşturmanın seyri

Gözaltına alınan O.H. hakkında başlatılan tahkikat sürüyor. Daha önce yürütülen soruşturmalarda da FETÖ üyelerinin üzerinde çıkan F serisi 1 dolar banknotların örgüt içi yapılanmalarda hücre sorumlularının ortak parası olduğu tespit edilmişti.

YAKALANAN FETÖ ÜYESİNİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLİŞİ