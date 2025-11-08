ByLock'çu FETÖ Üyesi İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Türkmenistan uyruklu O.H.'nin ByLock kullanıcısı olduğu ve üzerinden 'F' serisi 1 dolar çıktığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 09:19
ByLock'çu FETÖ Üyesi İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı

ByLock'çu FETÖ üyesi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Orta Asya hattında faaliyet gösteren yabancı uyruklu bir örgüt üyesi, İstanbul Havalimanı'nda yurda giriş yaparken yakalandı.

Operasyon ve gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, örgütün Orta Asya koluna mensup olduğu belirlenen O.H. adlı kişinin havayolu ile Türkiye'ye geleceği bilgisini aldı ve önceki gün İstanbul Havalimanı'nda operasyon düzenledi. Türkmenistan uyruklu şüpheli, ülkeye giriş yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

ByLock ve 'F' serisi 1 dolar

Yakalama sırasında şüphelinin üzerinden 2 adet 'F' serisi 1 dolar Amerikan banknotu ele geçirildi. Şüphelinin telefonuna, örgüt mensupları arasında gizli haberleşmede kullanılan kriptolu uygulama ByLock yüklendiği tespit edildi.

O.H.'nin, örgütün Orta Asya koluna mensup olduğu, Türkiye'de 2014-2016 yılları arasında FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarından mezun olduğu ve sonrasında aynı örgüte bağlı çeşitli kurumlarda faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şüphelinin, hakkında yakalama kararı olduğundan habersiz olarak Türkiye'ye 'tüp bebek tedavisi' için geldiğini söylediği kaydedildi.

İddialara göre O.H., 2023'te yakalanıp sonrasında serbest bırakılan FETÖ'nün Türkmenistan yapılanması sorumlusu Z.C. ile yoğun mesaj trafiği bulunduğu öne sürülüyor.

Soruşturmanın seyri

Gözaltına alınan O.H. hakkında başlatılan tahkikat sürüyor. Daha önce yürütülen soruşturmalarda da FETÖ üyelerinin üzerinde çıkan F serisi 1 dolar banknotların örgüt içi yapılanmalarda hücre sorumlularının ortak parası olduğu tespit edilmişti.

YAKALANAN FETÖ ÜYESİNİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLİŞİ

YAKALANAN FETÖ ÜYESİNİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLİŞİ

YAKALANAN FETÖ ÜYESİNİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLİŞİ

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de 2. Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması Finali
2
Sultangazi'de Yavuz Bülent Bâkiler Kültür, Sanat ve Edebiyat Sezonu Açıldı
3
Hatay'da itfaiye zamana karşı: Mahsur kalan 1 yaşındaki bebek kurtarıldı
4
Trabzon'da 'Faroz Yalı Mahallesi' için referandum kararı
5
Kayseri'de 'Kız Meselesi' Kanlı Bitti: 1 Ölü
6
Bursa'da Kamyonet Kasasından Tonlarca Cam Yola Saçıldı
7
İskenderun'da Mankenin Üzerindeki 1.000 TL'lik Montu Giyip Giden Şüpheli Tutuklandı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı