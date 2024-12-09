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Çad Cumhurbaşkanı İtno Mareşal Rütbesine Yükseltildi

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno, Ulusal Geçiş Konseyi tarafından mareşal rütbesine terfi etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 21:34
Çad Cumhurbaşkanı İtno Mareşal Rütbesine Yükseltildi

Çad Cumhurbaşkanı İtno Mareşal Rütbesine Yükseltildi

Çad Ulusal Geçiş Konseyi (CNT), Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno'nun rütbesini oy çokluğuyla mareşalliğe yükseltti. Geçici yasama organı CNT üyeleri, İtno'nun mareşal rütbesine terfi etmesi için yapılan oturumda, 2 ret ve 6 çekimser oya karşı 160 evet oyuyla kararı onayladı.

Resmi Tören Planlanıyor

İtno'nun mareşal rütbesine yükseltilmesine ilişkin resmi törenin yıl sonundan önce yapılması planlanıyor. Ayrıca, eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno da 2020 yılında benzer şekilde mareşal rütbesine terfi ettirilmişti.

Geçiş Dönemi ve Tartışmalar

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı grup Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) ile yürütülen operasyonda, 19 Nisan 2021'de hayatını kaybetmişti. Ardından, 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Deby İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına atanmıştı.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı ve iktidarın sivillere devredileceği sözünü vermişti. Ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış ve İtno'nun 2024'te yapılacak seçimlerde aday olmasına izin verilmiştir.

Son Durum

Muhammed İdris Debi İtno, 6 Mayıs'ta yapılan seçimde oyların yüzde 61'ini alarak cumhurbaşkanı olarak görevine başlamıştır. Çad'da en son 2011'de yapılan parlamento ve belediye seçimlerinin ise 29 Aralık'ta gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

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