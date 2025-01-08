Çad Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çevresinde Silah Sesleri Ortaya Çıktı

Çad’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde silah sesleri duyuldu. Silahlı kişiler etkisiz hale getirildi ve durum kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 23:53
Çad Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çevresinde Silah Sesleri Ortaya Çıktı

Çad Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çevresinde Silah Sesleri

Çad’ın başkenti Encemine’de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde silah sesleri duyuldu. Saray kaynaklarından alınan bilgilerin ışığında, yerleşkeye girmeye çalışan silahlı kişilerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Silahlı Kişiler Etkisiz Hale Getirildi

AA’nın ulaştığı saray kaynakları, silahlı kişilerin bulunduğu aracın başkanlık muhafızlarınca engellendiğini ve aracın içindekilerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, durumun kontrollü bir şekilde altına alındığı bilgisi verildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçiş Dönemi ve Tarihi Gelişmeler

Bu olay, Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno’nun ölümünden sonra başlayan geçiş döneminin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. İtno, 19 Nisan 2021 tarihinde Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda hayatını kaybetmişti.

O tarihten sonra, oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021’de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyi başkanlığına getirilmişti. İtno, 18 aylık geçiş dönemi sonunda seçim yapılacağı ve iktidarın sivillere devredileceği yönünde söz vermişti. Ancak, 9 Ekim 2022’de gerçekleştirilen Ulusal Diyalog Forumu’nda geçiş döneminin 2 yıl daha uzatılması kararı alınmış, ayrıca İtno'nun 2024 seçimlerinde aday olmasına izin verilmiştir.

Muhammed İdris Debi İtno, 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde oyların yüzde 61Fransa ile olan güvenlik ve savunma iş birliği anlaşmasını sonlandırma kararı almış; Fransız askerlerinin bir kısmının 10 Aralık 2024 itibarıyla Çad’dan çekilmeye başlayacağı duyurulmuştur.

Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransız askerlerinin 31 Ocak 2025’e kadar ülkeden tamamen çekileceğini açıklamıştır.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Ocak 2025 Gündemi: Önemli Ziyaretler ve Maçlar
2
Sinop'ta Kalp Krizi Geçiren Doktor Hayatını Kaybetti
3
Siirt'te Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
4
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Selim İleri İçin Başsağlığı Mesajı
6
Emekliye bir değil üç emekli maaşı birden bağlanıyor! Sırrı öğrenenler hemen SGK'ya koşacak
7
İzmir'de Motosiklet Kazası: Genç Kardeş Hayatını Kaybetti, Ağabeyi Yaralandı

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek