Çad Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çevresinde Silah Sesleri Ortaya Çıktı

Çad Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çevresinde Silah Sesleri

Çad’ın başkenti Encemine’de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde silah sesleri duyuldu. Saray kaynaklarından alınan bilgilerin ışığında, yerleşkeye girmeye çalışan silahlı kişilerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Silahlı Kişiler Etkisiz Hale Getirildi

AA’nın ulaştığı saray kaynakları, silahlı kişilerin bulunduğu aracın başkanlık muhafızlarınca engellendiğini ve aracın içindekilerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, durumun kontrollü bir şekilde altına alındığı bilgisi verildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçiş Dönemi ve Tarihi Gelişmeler

Bu olay, Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno’nun ölümünden sonra başlayan geçiş döneminin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. İtno, 19 Nisan 2021 tarihinde Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda hayatını kaybetmişti.

O tarihten sonra, oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021’de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyi başkanlığına getirilmişti. İtno, 18 aylık geçiş dönemi sonunda seçim yapılacağı ve iktidarın sivillere devredileceği yönünde söz vermişti. Ancak, 9 Ekim 2022’de gerçekleştirilen Ulusal Diyalog Forumu’nda geçiş döneminin 2 yıl daha uzatılması kararı alınmış, ayrıca İtno'nun 2024 seçimlerinde aday olmasına izin verilmiştir.

Muhammed İdris Debi İtno, 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde oyların yüzde 61Fransa ile olan güvenlik ve savunma iş birliği anlaşmasını sonlandırma kararı almış; Fransız askerlerinin bir kısmının 10 Aralık 2024 itibarıyla Çad’dan çekilmeye başlayacağı duyurulmuştur.

Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransız askerlerinin 31 Ocak 2025’e kadar ülkeden tamamen çekileceğini açıklamıştır.