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Çad'da Çiftçiler ve Hayvancılar Arasındaki Çatışmada 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Çad'ın Batha bölgesinde çiftçiler ve hayvancılar arasında çıkan çatışmada 7 ölü, 12 yaralı var.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 20:58
Çad'da Çiftçiler ve Hayvancılar Arasındaki Çatışmada 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Çad'ın Batha Bölgesinde Çatışma: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Çad'ın Batha bölgesinde çiftçiler ile hayvancılık yapanlar arasında meydana gelen çatışmada 7 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı. Yerel medya kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çatışma, Agana köyünde arazi anlaşmazlıkları nedeniyle patlak verdi.

Olayın ardından, bölgeye takviye güvenlik güçleri gönderildiği bildirildi. Batha bölgesinde, arazi ve sınırlı kaynakların paylaşımı konusunda sıklıkla anlaşmazlık yaşayan hayvancılar ve çiftçiler arasında gerginlikler artış göstermekte.

Daha önce, aynı bölgede Mart 2024'te yaşanan benzer bir çatışmada ise 42 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tür çatışmaların önüne geçebilmek için yerel yönetimlerin acil önlemler alması gerektiği ifade ediliyor.

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