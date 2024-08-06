Çad'da Hapiste İşkence İddiaları: HRW Raporu Açıklandı

Çad'da Hapiste İşkence ve Kötü Muamele İddiaları

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Çad'daki bir hapishanede tutulan mahkumların işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını açıkladı. Örgüt, "Cehennemden Daha Kötü: Çad'ın Koro Toro Hapishanesinde Ölüm ve İşkence" başlıklı 77 sayfalık bir rapor yayımladı.

Gösteriler Sonrası Gözaltılar

Rapor, 20 Ekim 2022'de Çad'ın başkenti Encemine'de, geçiş hükümetinin iki yıl uzatılmasını protesto eden gösterilerin ardından onlarca kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Gözaltına alınanların işkence ve kötü muamele gördüğüne dair belgeler sunuldu.

Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

HRW, Çad hükümetinin ve uluslararası kuruluşların, Koro Toro'daki hukuka aykırı gözaltı ve kötü muamele vakalarını derhal soruşturması gerektiğini belirtti. Ayrıca, hapishanenin bakım standartlarının son derece düşük olduğu ve dış dünya ile bağlantısının kesik olduğu vurgulandı.

Yetersiz Koşullar ve Çağrılar

Rapora göre, mahkumlara çoğunlukla iki ila üç gün boyunca yiyecek ve su verilmediği iddiaları da yer aldı. Çad hükümetine, Koro Toro 1 hapishanesinin kapatılması ve Koro Toro 2’deki mahkumların koşullarının iyileştirilmesi çağrısı yapıldı.

Olayların Arka Planı

Eski Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun ölümünün ardından iktidarı devralan Askeri Geçiş Konseyi (AGK), 18 aylık geçiş dönemi sözünü vermişti. 20 Ekim 2022'de sona eren bu dönemde, muhalefetin çağrısıyla başkent Encemine'de yapılan protestolarda birçok kişi hayatını kaybetmişti.