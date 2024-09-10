Çad'da Sel Felaketi: 1,5 Milyon Etkilendi, 340 Kişi Hayatını Kaybetti

Çad'da Sellerin Yıkıcı Etkileri

Birleşmiş Milletler(BM)

İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Çad'da geçen aydan bu yana etkili olan sellerden yaklaşık 1,5 milyon kişinin etkilendiğini ve en az 340 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yıkım ve Açlıkla Mücadele

Laerke, BM'nin Cenevre Ofisi'nde yaptığı haftalık basın toplantısında, "Ağustos ayı itibarıyla 964 binden fazla insan şiddetli yağmur ve sellerden etkilenmişti. Şu anda etkilenen kişi sayısı 1,5 milyon civarına çıktı ve maalesef 340 kişi bu felakette hayatını kaybetti" dedi.

Ülkede on binlerce evin yıkıldığına ve tarım arazilerinin sular altında kalarak hayvanların boğulduğuna dikkat çeken Laerke, insanlar için büyük bir yıkımın yaşandığını belirtti.

Akut Açlık Sorunu

Laerke, Çad'da şu anda 3,4 milyon insanın akut açlıkla karşı karşıya olduğunu, nüfusu 19 milyon olan ülkede gıda güvenliğinin en yüksek düzeyde tehdit altında olduğunu ifade etti.

BM ve diğer kuruluşlar, Çad yetkililerine destek sağlamakta ve gıda, sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçları karşılamaya çalışmaktadır.