Çad'da Yasama ve Belediye Seçimleri: 8 Milyon Seçmen Sandık Başında

Çad’da Yasama ve Belediye Seçimleri Başladı

Çad'da, yaklaşık 8 milyon seçmen yasama ve belediye seçimleri için sandık başına gitmek üzere harekete geçti. Ulusal Seçim Yönetim Ajansı (Ange) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 100 yabancı gözlemci ile birlikte farklı siyasi partilerin temsilcilerinin de süreci gözlemlediği bildirildi.

Oy Verme İşlemi Devam Ediyor

Açıklamada, 26 bin 617 sandıkta oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiği belirtildi. Oy verme sürecinin yerel saatle 18.00'a kadar sürdüğü kaydedildi. Ülkede 188 sandalyelik parlamentoda yer almak için 1329 aday yarışıyor.

Geçiş Dönemi Süreci

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun 19 Nisan 2021'deki ölümünün ardından, oğlu Muhammed İdris Debi İtno görevi devralmış ve 93 üyeli geçiş parlamentosu oluşturulmuştu. 18 aylık geçiş döneminin sona ermesiyle birlikte seçimlerin yapılacağı belirtilmiş ancak süreç 2 yıl daha uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Muhammed İdris Debi İtno, 6 Mayıs'ta yapılan önceki seçimde oyların yüzde 61'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Bu durum, Çad'da siyasi istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor.