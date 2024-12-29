DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.342.933,42 -0,12%

Çad'da Yasama ve Belediye Seçimleri: 8 Milyon Seçmen Sandık Başında

Çad'da 8 milyon seçmen yasama ve belediye seçimleri için sandık başına gitti. Oy verme işlemi sorunsuz devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:07
Çad'da Yasama ve Belediye Seçimleri: 8 Milyon Seçmen Sandık Başında

Çad’da Yasama ve Belediye Seçimleri Başladı

Çad'da, yaklaşık 8 milyon seçmen yasama ve belediye seçimleri için sandık başına gitmek üzere harekete geçti. Ulusal Seçim Yönetim Ajansı (Ange) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 100 yabancı gözlemci ile birlikte farklı siyasi partilerin temsilcilerinin de süreci gözlemlediği bildirildi.

Oy Verme İşlemi Devam Ediyor

Açıklamada, 26 bin 617 sandıkta oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiği belirtildi. Oy verme sürecinin yerel saatle 18.00'a kadar sürdüğü kaydedildi. Ülkede 188 sandalyelik parlamentoda yer almak için 1329 aday yarışıyor.

Geçiş Dönemi Süreci

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun 19 Nisan 2021'deki ölümünün ardından, oğlu Muhammed İdris Debi İtno görevi devralmış ve 93 üyeli geçiş parlamentosu oluşturulmuştu. 18 aylık geçiş döneminin sona ermesiyle birlikte seçimlerin yapılacağı belirtilmiş ancak süreç 2 yıl daha uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Muhammed İdris Debi İtno, 6 Mayıs'ta yapılan önceki seçimde oyların yüzde 61'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Bu durum, Çad'da siyasi istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD'ye Karşı 'En Sert' Strateji Belirledi
2
GAP Eylem Planı ile Tarım ve Turizmde Büyük Hedefler
3
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
4
Kayseri'de 7,65 Milyon Makaron ve 900 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
5
Aktau'daki Azerbaycan Uçağının Düşürülmesi Soruşturmasına 17 Uluslararası Uzman Katılıyor
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeni GAP Eylem Planı Açıklaması
7
Çad'da Yasama ve Belediye Seçimleri: 8 Milyon Seçmen Sandık Başında

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak