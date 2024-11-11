DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,75 0,25%
ALTIN
2.950,41 0,66%
BITCOIN
2.798.107,41 -2,84%

Çad'daki Boko Haram Saldırısında 15 Asker Hayatını Kaybetti

Çad'da Boko Haram ile çatışmada 15 asker yaşamını yitirirken, 32 asker yaralandı. Çatışma detayları ve devlet yanıtları üzerine bilgiler.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:23
Çad'daki Boko Haram Saldırısında 15 Asker Hayatını Kaybetti

Çad Ordusu ile Boko Haram Arasında Çatışma: 15 Asker Şehit

Çad'da Boko Haram tarafından gerçekleştirilen saldırıda, çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 15 asker hayatını kaybetti. Çad ordusunun sözcüsü General Issakh Acheikh, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, dün Boko Haram'ın düzenlediği saldırının ardından ordu ile terör örgütü mensupları arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Askeri Kaybın ve Yaralıların Durumu

Acheikh, çatışmada 15 askerin yaşamını yitirdiğini ve 32 askerin yaralandığını bildirdi. Yaralı askerlerin tedavi edilmek üzere başkent Encemine'ye tahliye edildiği öğrenildi. Ayrıca, çatışmada 96 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Acheikh, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı İtno'dan Açıklama

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün ordu ile Boko Haram'dan bir grup terörist arasında yaşanan çatışmada, topraklarımıza girmeye çalışan grubu yok ederek kahramanca bir mücadele veren yiğit askerlerimizin cesaretini selamlıyorum." dedi. İtno, çatışmada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Boko Haram ile Mücadele

Yerel basında çıkan haberlere göre, ekim ayı sonunda Boko Haram, Çad Gölü'nde bir askeri üsse saldırarak yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bu saldırının ardından Cumhurbaşkanı İtno, kendisinin yönettiği Haskanit Operasyonunu başlatarak çatışma bölgesine gitmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pakistan'da Patlama Sonrası Ketta'da Tren Seferleri Durduruldu
2
2024 Yılı Sıcaklık Rekorlarına Koşuyor: Dünya Meteoroloji Örgütü Açıklama Yaptı
3
Çalışanların Geç Teslim Ettikleri İşler Kalitesiz Değerlendiriliyor
4
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı
5
Caz ve İran Müziği Buluşması: CSO Ada Ankara'da Mohammad Motamedi ve Rembrandt Trio Konseri
6
Ankara'da Gazze Hatıra Ormanı Kuruldu
7
Beşiktaş'ta 30 Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak