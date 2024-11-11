Çad'daki Boko Haram Saldırısında 15 Asker Hayatını Kaybetti

Çad Ordusu ile Boko Haram Arasında Çatışma: 15 Asker Şehit

Çad'da Boko Haram tarafından gerçekleştirilen saldırıda, çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 15 asker hayatını kaybetti. Çad ordusunun sözcüsü General Issakh Acheikh, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, dün Boko Haram'ın düzenlediği saldırının ardından ordu ile terör örgütü mensupları arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Askeri Kaybın ve Yaralıların Durumu

Acheikh, çatışmada 15 askerin yaşamını yitirdiğini ve 32 askerin yaralandığını bildirdi. Yaralı askerlerin tedavi edilmek üzere başkent Encemine'ye tahliye edildiği öğrenildi. Ayrıca, çatışmada 96 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Acheikh, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı İtno'dan Açıklama

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün ordu ile Boko Haram'dan bir grup terörist arasında yaşanan çatışmada, topraklarımıza girmeye çalışan grubu yok ederek kahramanca bir mücadele veren yiğit askerlerimizin cesaretini selamlıyorum." dedi. İtno, çatışmada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Boko Haram ile Mücadele

Yerel basında çıkan haberlere göre, ekim ayı sonunda Boko Haram, Çad Gölü'nde bir askeri üsse saldırarak yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bu saldırının ardından Cumhurbaşkanı İtno, kendisinin yönettiği Haskanit Operasyonunu başlatarak çatışma bölgesine gitmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.