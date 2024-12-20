Çad, Fransız Askerlerinin 31 Ocak'ta Çekilmesini Talep Etti

Çad makamları, Fransız askerlerinin ülkesinden 31 Ocak 2025’e kadar çekilmesini talep etti. Bu talep, Fransız kamu radyosu RFI'nin Paris hükümetine yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, dün Paris makamlarına iletildi.

1.000 Fransız Askerinin Çekilmesi Gerekiyor

Bu doğrultuda, Çad'da bulunan 1.000 Fransız askeri ile askeri ekipmanın 6 hafta içinde ülkeyi terk etmesi talep edilmektedir. Ancak Fransız askeri kaynakları, bu kararın Çad makamları içindeki "sert kesim" tarafından bir baskı taktiği olarak değerlendirildiğini, bu sürede tüm askerlerin çekilmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Müzakereler Devam Ediyor

Fransa ve Çad makamları arasındaki müzakerelerin hâlâ sürdüğü ifade edilirken, Çad makamları, Fransız askerlerinin tamamının 31 Ocak’a kadar çekilmesi gerektiğini doğrulamıştır.

İşbirliği Anlaşması İptal Edildi

Ayrıca, Çad hükümeti, 28 Kasım'da Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliği anlaşmasını iptal etme kararı almıştır. Bunun yanı sıra, Çad Genelkurmay Başkanlığı tarafından 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, Fransız savaş uçaklarının ülkeyi terk etmeye başladığı bildirilmiştir.