Çad, Fransız Askerlerinin Ülkesinden Çekilmesini İstedi: Tarih 31 Aralık 2025

Çad, Fransız Askerlerinin Çekilmesini Talep Etti

Çad makamları, Fransız hükümetinden, ülkesindeki tüm Fransız askerlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar çekilmesini istemektedir. Bu talep, Fransız kamu radyosu RFI tarafından Paris hükümetine yakın kaynaklara dayanarak duyurulmuştur.

Çekilme Süreci ve Müslakalar

Çad yönetimi, Fransa ile yapılan müzakereler çerçevesinde, ülkede konuşlu yaklaşık 1000 Fransız askerinin ve askeri ekipmanın 6 hafta içerisinde ülkeden ayrılması gerektiğini bildirmiştir. Ancak, Fransız askeri kaynakları, bu kararın Çad’daki "sert kesim" tarafından bir baskı taktiği olarak değerlendirildiğini ve belirtilen süre içinde tüm askerlerin çekilmesinin imkansız olduğunu ifade etmiştir.

İşbirliği Anlaşmalarının İptali

Öte yandan, Çad hükümeti 28 Kasım’da, Fransa ile savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı. 10 Aralık’ta, Çad Genelkurmay Başkanlığı, Fransız savaş uçaklarının ülkeyi terk etmeye başladığını duyurdu.

Müzakere süreçlerinin hala devam ettiği bildirilirken, Çad'daki Fransız askerlerinin durumu ve geleceği belirsizliğini korumaktadır.