Çad Hükümeti: Durum Kontrol Altında, Silah Sesleri Küçük Bir Olay

Çad Dışişleri Bakanı Koulamallah, başkentte silah sesleri sonrası durumun kontrol altında olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 00:33
Çad Hükümeti: Durum Kontrol Altında, Silah Sesleri Küçük Bir Olay

Çad Hükümeti: Silah Seslerinin Ardından Durum Kontrol Altında

Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, başkent Encemine'deki başkanlık sarayı çevresinde duyulan silah sesleri sonrasında durumu kontrol altına aldıklarını açıkladı. Koulamallah, başkanlık sarayı önünde yaptığı basın toplantısında, bölgenin güvenlik güçlerinin kontrolünde olduğunu ve yaşanan olayın "küçük bir hadiseden ibaret" olduğunu ifade etti.

Koulamallah, tüm girişimlerin güvenlik güçleri tarafından bertaraf edildiğini vurgulayarak, olayla ilgili bilgilerin hızlı bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Silah seslerinin ardından, resmi kaynaklara ulaşıldığında, başkanlık muhafızlarının, saraya girmeye çalışan silahlı kişileri etkisiz hale getirdiği bilgisi verildi.

Olayın Ayrıntıları

Yerel saatle 20.45 sularında başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri duyulmuş, silahlı kişilerin bulunduğu bir araç saraya girmeye çalışırken güvenlik güçlerince durdurulmuştur. Sorunu çözmek için gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedilmiştir.

Geçiş Dönemi ve Son Gelişmeler

Çad, Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümünün ardından bir geçiş sürecine girmiştir. Debi, 19 Nisan 2021'de 'Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi' (FACT) karşısında düzenlenen operasyonda hayatını kaybetti. Oğul Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına geçti.

İdaris İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından sivillere iktidarın devredileceğini taahhüt etmesine rağmen, 9 Ekim 2022'de yapılan ulusal diyalog forumunda bu süre iki yıl daha uzatılmıştır. Muhammed İdris, 6 Mayıs'ta yapılan seçimde %61 oy alarak Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Fransa ile Savunma Anlaşmasında Kırılma

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile olan güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu. Fransa'nın askerlerinin bir kısmı 10 Aralık'ta çekilmeye başlamış ve Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, 31 Ocak 2025'e kadar Fransa'nın ülkeyi tamamen terk edeceğini belirtmiştir.

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