Çad Ordusu Boko Haram'a Karşı Operasyonlarda 297 Üyesini Etkisiz Hale Getirdi

Çad ordusu, Ekim 2024'ten itibaren yürütülen operasyonlarda 297 Boko Haram üyesini etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:41
Çad Ordusu Boko Haram'a Karşı Operasyonlarda 297 Üyesini Etkisiz Hale Getirdi

Çad Ordusu'ndan Boko Haram'a Karşı Önemli Başarı

Çad ordusu, Ekim 2024'ten bu yana devam eden "Askanite Operasyonu" kapsamında 297 Boko Haram üyesini etkisiz hale getirdi. Bu operasyonlar sırasında 163 örgüt mensubu da yaralandı.

Askeri Sıfırlama ve Kayıplar

Çad Ordu Sözcüsü General Chanane Issakha Acheikh, yaptığı açıklamada, bu operasyonların Çad Gölü bölgesinde yoğunlaştığını vurguladı. Acheikh, ayrıca güvenlik güçlerinin 112 bireysel silah, 5 ağır silah, 7 silahlı sürat teknesi ve 15 sürat teknesi ele geçirdiğini belirtti. Operasyon sırasında, 24 askerin hayatını kaybettiği, 37 askerin ise yaralandığı bilgisini paylaştı.

Boko Haram'ın Yerel Etkileri ve Gelecek Planları

Acheikh, operasyonların bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla sürdüğünü ve Boko Haram'ın saldırılarının yerel halk üzerinde ciddi etkiler bıraktığını ifade etti. Terör örgütü, Nijerya'da 2000'li yılların başından beri aktif bulunuyor ve 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla insanı öldürdü. Örgüt, 2015 yılından bu yana Çad, Kamerun ve Nijer gibi komşu ülkelere de saldırılar düzenliyor.

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