Çad ve Nijerya, Bölgesel Güvenlik İçin İşbirliğini Güçlendiriyor

Çad ve Nijerya'nın Bölgesel Güvenlik Kararı

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno ile Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu, bölgesel güvenliğin artırılması ve terörizmle mücadele konusunda işbirliklerini sürdürme kararı aldı.

Resmi Ziyaretin Detayları

Çad Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ribadu ve beraberindeki heyet, Encemine'de Cumhurbaşkanı İtno ile bir araya geldi. Görüşmede, Çad Gölü Havzası'nda barış ve istikrarın desteklenmesi amacıyla işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik karar alındığı bildirildi.

Ortak Düşmanlarla Mücadele

Açıklamada, iki ülkenin "ortak düşmanları" yok etmek amacıyla yeni bir strateji ile hareket edeceği belirtilirken, terörle mücadelede de ortak eylemde bulunma taahhüdünde bulunuldu.

Boko Haram ile Mücadelede Birliktelik

Görüşmenin, İtno'nun, terör örgütü Boko Haram ile mücadele için oluşturulan Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nden çekilme kararından iki hafta sonra gerçekleştiği dikkat çekti. Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da aktif olarak yer almakta ve özellikle 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemleriyle on binlerce kişinin yaşamına mal olmuştur.

Çad Gölü Havzası'ndaki Tehditler

Terör örgütü Boko Haram, 2015 yılından bu yana Çad, Kamerun ve Nijer sınır komşularında da saldırılar düzenlemekte. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetmiştir.

Bu çerçevede, Çad ve Nijerya'nın ortak güvenlik yaklaşımları, bölgedeki istikrarı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.