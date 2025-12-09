DOLAR
Caddebostan’da taşkınlığa geçit yok: 98 bin 595 TL ceza kesildi

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Caddebostan Sahili'ndeki dron destekli denetiminde 2 bin 362 GBT sorgusu yapıldı; toplam 98 bin 595 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:43
Dron destekli denetimde yüzlerce araç ve motosiklet kontrol edildi

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Caddebostan Sahili’nde gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde taşkınlık, yüksek sesle müzik, camdan sarkma ve trafik ihlallerine karşı sıkı bir uygulama yapıldı.

Uygulama, sahil hattında 8 ayrı noktada hem havadan hem karadan yürütüldü. Dron destekli çalışmada ihlal yapan sürücüler ve vatandaşlar sivil ekipler tarafından tespit edilerek uygulama noktalarına yönlendirildi.

Denetimler kapsamında 2 bin 362 şahsın GBT sorgusu yapıldı; 544 araç ile 344 motosiklet kontrol edildi.

Kontrollerde 1 aranan şahıs yakalanırken, 18 yoklama kaçağı tespit edildi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik 60 adet trafik cezası uygulanırken, toplam 97 bin 189 TL para cezası kesildi.

Ayrıca 1 kişiye bin 406 TL tutarında idari yaptırım uygulandı. Bu sonuçlarla sahildeki denetimlerde toplam 98 bin 595 TL ceza kaydedildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor.

