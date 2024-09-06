CAIR, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümünü Kınadı

CAIR'den Sert Açıklama

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), işgal altındaki Batı Şeria'da Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından yaşamını yitirmesini güçlü bir şekilde kınadı.

Mitchell'den Çağrı

CAIR Başkan Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu açıklamada, "İşgal altında bulunan Batı Şeria'da barışçıl bir gösteride bulunan Amerikalı vatandaş Ayşenur Ezgi Eygi'yi katleden İsrail hükümetini kesinlikle kınıyoruz" dedi.

Mitchell, Biden yönetimine de çağrıda bulunarak, "Bir Amerikalı vatandaşın böyle bir cinayete kurban gitmesi karşısında Biden yönetimi gereken adımları atmalı ve sorumlu olanlar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmalıdır." ifadelerini kullandı.

Olayın Detayları

26 yaşındaki Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'da düzenlenen işgal karşıtı bir gösteri sırasında başından vurularak hayatını kaybetti. Olay, Nablus kenti yakınlarındaki Beyta beldesinde gerçekleşti.

Bu trajik olay, işgal altındaki bölgelerde insan hakları ihlalleri konusundaki tartışmaları bir kez daha gündeme getirirken, CAIR, toplumun bu meseleye duyduğu hassasiyeti ortaya koydu.