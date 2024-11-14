CAIR, Biden'ı 'Savaş Suçlusu' İlan Etti

Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'nin Gazze'ye insani yardım girişlerine izin vermemesine rağmen İsrail'e silah sağlamaya devam eden Başkan Joe Biden'ı 'savaş suçlusu' olarak değerlendirdi.

CAIR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal etmekle eşdeğer olduğu vurgulanarak, 'ABD kanunları ve uluslararası hukuku ihlal ederek savaş suçlarını bilerek finanse etmek sizi savaş suçlusu yapar.' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 'Başkan Biden'ın, (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu yönetiminin, Gazze'yi açlığa mahkum etmeyi durdurması için belirlediği 30 günlük süreyi ihlal etmesinden sonra bile ölümcül silahları sağlamaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz.' dendi.

ABD, 13 Ekim tarihinde Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından İsrailli mevkidaşlarına gönderilen bir mektup ile İsrail'i Gazze'deki insani koşulları 30 gün içinde iyileştirmeye çağırmıştı. Bu mektubun içeriğinde, Gazze'ye günde en az 350 yardım kamyonu girmesi gerektiği de belirtilmişti.

Yardım kuruluşları arasında yer alan Anera ve Oxfam, 12 Kasım'da yayımladıkları raporda, İsrail'in ABD'nin talep ettiği insani yardım girişimlerine izin vermediğini kaydetti. Raporda, 'İsrail, ABD'nin insani yardım kriterlerini karşılamada başarısız olduğu gibi, Kuzey Gazze başta olmak üzere durumu dramatik şekilde kötüleştiren adımlar attı.' ifadeleri yer aldı.

Buna rağmen, ABD Dışişleri Bakanlığı, 12 Kasım'da yaptığı açıklamada duyurulacak herhangi bir politika değişikliği olmadığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.