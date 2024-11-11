CAIR'den Trump'ın Yeni BM Büyükelçisine Tepki

CAIR, Trump'ın Yeni ATAMASINA Karşı Çıktı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik'i atadı. Bu duruma Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR)'den sert bir tepki geldi.

İfade Özgürlüğüne Karşı Tutum Eleştirildi

CAIR, yaptığı yazılı açıklamada, Stefanik'in ifade özgürlüğü ve insan hakları konusundaki tutumuna dikkat çekerek, "Temsilci Stefanik'in BM büyükelçisi olarak atanmasına, ifade özgürlüğüne ve insan haklarına karşı düşmanlığı göz önüne alındığında katılmasak da, uluslararası kuruluşu kullanarak Ukraynalıların insan haklarını savunurken Filistinlilerin insan haklarını çiğneyen Başkan Joe Biden'ın BM ekibinin yapmacıklarından ve iki yüzlülüklerinden kurtulmuş olacağız." dedi.

Geçmişteki İsimlere Söz Hakkı Tanınmadı

Ayrıca, Trump'ın önceki BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya herhangi bir görev vermemesinin "doğru yönde atılmış umut verici bir adım" olduğu belirtildi. Açıklamada, Trump'a uluslararası hukuka saygı gösterecek politika atamaları yapılması çağrısı yapıldı.

Tehlike ve İhtiyaç

CAIR, Biden hükümetini eleştirerek, "Bu hükümet, ülkemizi İran'la savaşa çekmek ve Gazze'deki soykırım savaşında daha fazla ABD'li vergi mükelleflerinin parasını harcamak istiyor." ifadelerine yer verdi.

Stefanik'in Rolü ve Geçmişi

40 yaşındaki Stefanik, uzun süredir Trump'ın en güçlü müttefiklerinden biri olarak biliniyor ve Trump'ın potansiyel başkan yardımcısı adayları arasında gösteriliyordu. Kongre'de özellikle kampüslerdeki öğrenci protestolarıyla ilgili oturumlarda rektörleri sert bir şekilde sorguladığı ve İsrail yanlısı açıklamalarıyla dikkat çektiği ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.