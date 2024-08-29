CAIR, Gizli İzleme Listesine Karşı Federal Davasını Açtı

CAIR, Gizli İzleme Listesine Karşı Çıkıyor

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'deki Filistin aktivizmini engellemek üzere oluşturulan gizli izleme listesinin haksız yere uygulandığını iddia ederek federal hükümete karşı dava açtı.

Hukuki Mücadele Başlatıldı

CAIR-LA'nın hukuk direktörü Amr Shabaik, bu hukuki sürecin detaylarını aktardı. Shabaik, FBI'ın, Filistin asıllı kişiler üzerinde haksız yere uygulamalara gittiğini belirtti.

Uçuşa Yasaklılar Listesi

Legal süreç, iki Filistin asıllı Amerikalının Uçuşa Yasaklılar Listesi'ne alınması ve elektronik cihazlarının el konulması gibi davalarla başladı. Shabaik, "Mustafa Zeidan adlı davacımız, hasta annesini ziyaret etmek için yurt dışına seyahat etmek istedi ancak gizli listede olduğu gerekçesiyle uçağa binmesi engellendi," dedi.

İnsan Hakları İhlali

FBI'ın bu uygulamalarının anayasaya ve insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Shabaik, "Dava, gizli izleme listelerinin hukuka uygun olmadığını ve bireylerin bu listelere yasadışı bir şekilde alındığını ileri sürüyor," şeklinde konuştu.

CAIR'in Hedefleri

CAIR, gizli izleme uygulamalarının sadece Filistin destekçilerini değil, tüm Müslüman toplumu tehdit ettiğini belirtiyor. Örgüt, iki davacı adına açılan bu davanın, masum insanlara yönelik ayrımcı muameleye karşı önemli bir adım olduğunu düşünüyor.