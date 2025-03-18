CAIR, İsrail'in Gazze'ye Yönelik Yeniden Saldırılarını Kınadı

CAIR, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadı ve kalıcı bir barış süreci çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:40
CAIR, İsrail'in Gazze'ye Yönelik Yeniden Saldırılarını Kınadı

CAIR, İsrail'in Gazze'ye Yönelik Yeniden Saldırılarını Kınadı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasını şiddetle kınadı. CAIR'in internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes yerine kendi yönetimini korumaya öncelik verdiği vurgulandı.

Netanyahu'ya Ağır Eleştiri

Açıklamada, "Savaş suçlusu Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetini, Gazze'deki kadın, erkek ve çocuklara yönelik korkunç ve soykırıma varan saldırılarına devam ederek sadece birkaç saat içinde yüzlerce sivili öldürdüğü için şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kalıcı Barış Çağrısı

İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması çağrısında bulunulan açıklamada, Filistin halkının özgürlüğünü güvence altına alacak gerçek bir barış sürecinin başlaması gerektiği vurgulandı.

322'yi Aşan Can Kaybı

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi aştı. İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı ifade edildi.

Saldırıların Başlangıcı

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı bildirildi.

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