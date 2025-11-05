Çakallar Bartın Merkezine İndi: Site Bahçesinde Sürü Halinde Yiyecek Aradılar

Bartın merkezinde çakallar tekrar görüldü. Yıldızkent Sitesi önündeki çöp konteynerlerinden site bahçesine giren çakalların sayısı 8'e çıktı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 04:21
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 04:49
Çakallar Bartın Merkezine İndi: Site Bahçesinde Sürü Halinde Yiyecek Aradılar

Çakallar Bartın şehir merkezini mesken tuttu

Bartın merkezine inen çakallar aynı bölgede yeniden görüntülendi. Site bahçesine kadar giren çakallar, bu kez sürü halinde yiyecek aradı.

Aladağ Mahallesi ve Yıldızkent Sitesi

Bartın merkezindeki Aladağ Mahallesi’ne bağlı 13 Nolu sokak üzerinde bir gece önce görülen çakallar, bu kez sürü halinde kayda geçti. İl Emniyet Müdürlüğü binasına yaklaşık 350 metre uzaklıktaki Yıldızkent Sitesi önündeki çöp konteynerlerinin etrafında dolaşan iki çakal, site bahçesine girerek yiyecek aradı.

Çöp konteyneri çevresinde yiyecek bulduktan sonra bir anda çoğalan çakalların sayısı 8’e çıktı. Yolun başında bir çakal nöbet tutarken, yavrular buldukları gıda maddesini afiyetle yedi. Yavrular, kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark edince korkarak geldikleri ağaç ve çalılık alana doğru kaçtı.

Cumhuriyet Mahallesi ve Emniywt Müdürlüğü çevresi

Bu bölgeye 350 metre uzaklıktaki Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesindeki Emniywt Müdürlüğü yanında da bir çakal görüntülendi. Araç yolunda dolaşan çakal, araç görünce hızla geldiği ormanlık alana kaçtı.

Aynı bölgede bir tilkinin de Emniyet Müdürlüğü önüne kadar geldiği ve karayolunda dolaşarak yiyecek aradığı bildirildi.

BARTIN ŞEHİR MERKEZİNE İNEN ÇAKALLAR AYNI BÖLGEDE YİNE GÖRÜLDÜ. SİTE BAHÇESİNE KADAR GİREN...

BARTIN ŞEHİR MERKEZİNE İNEN ÇAKALLAR AYNI BÖLGEDE YİNE GÖRÜLDÜ. SİTE BAHÇESİNE KADAR GİREN ÇAKALLAR, BU KEZ SÜRÜ HALİNDE YİYECEK ARADI.

BARTIN ŞEHİR MERKEZİNE İNEN ÇAKALLAR AYNI BÖLGEDE YİNE GÖRÜLDÜ. SİTE BAHÇESİNE KADAR GİREN...

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın’da kaçak tütün operasyonu: 68 bin 800 makaron ele geçirildi
2
Uşak'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi
3
Küresel Sumud Filosu: ABD'li Aktivist Beaver'dan Türk Halkına Övgü
4
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor
5
Memişoğlu: Türkiye 5 Bin Nakil ve 149 Merkezle Dünyaya Örnek
6
Kocaeli'de Sahte Belgeli Tırda 19 Ton 440 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
7
Sakarya'da 4. Uluslararası Film Araştırmaları Sempozyumu: Sinemada Dijitalleşme ve Yapay Zeka

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?