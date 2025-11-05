Çakallar Bartın Merkezine İndi: Site Bahçesinde Sürü Halinde Yiyecek Aradılar

Çakallar Bartın şehir merkezini mesken tuttu

Bartın merkezine inen çakallar aynı bölgede yeniden görüntülendi. Site bahçesine kadar giren çakallar, bu kez sürü halinde yiyecek aradı.

Aladağ Mahallesi ve Yıldızkent Sitesi

Bartın merkezindeki Aladağ Mahallesi’ne bağlı 13 Nolu sokak üzerinde bir gece önce görülen çakallar, bu kez sürü halinde kayda geçti. İl Emniyet Müdürlüğü binasına yaklaşık 350 metre uzaklıktaki Yıldızkent Sitesi önündeki çöp konteynerlerinin etrafında dolaşan iki çakal, site bahçesine girerek yiyecek aradı.

Çöp konteyneri çevresinde yiyecek bulduktan sonra bir anda çoğalan çakalların sayısı 8’e çıktı. Yolun başında bir çakal nöbet tutarken, yavrular buldukları gıda maddesini afiyetle yedi. Yavrular, kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark edince korkarak geldikleri ağaç ve çalılık alana doğru kaçtı.

Cumhuriyet Mahallesi ve Emniywt Müdürlüğü çevresi

Bu bölgeye 350 metre uzaklıktaki Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesindeki Emniywt Müdürlüğü yanında da bir çakal görüntülendi. Araç yolunda dolaşan çakal, araç görünce hızla geldiği ormanlık alana kaçtı.

Aynı bölgede bir tilkinin de Emniyet Müdürlüğü önüne kadar geldiği ve karayolunda dolaşarak yiyecek aradığı bildirildi.

