Çakallarla Dans Filmi 6 Aralık'ta Vizyona Girecek

Çakallarla Dans Filmi Vizyonda

İstanbul ve İzmir'de çekimleri tamamlanan Çakallarla Dans filmi, 6 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcıları SugarWorkz ve TAFF Pictures olan film, yine eğlenceli bir hikaye ile karşımıza çıkıyor.

Yarışma Hikayesi

Bu sefer, karakterlerin uluslararası bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenmesi konu alınıyor. Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi tarafından kaleme alınan senaryonun yönetmenliğini de Murat Şeker üstleniyor.

Yetenekli Oyuncu Kadrosu

Komedi türündeki filmin dikkat çeken oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz yer alıyor. Eğlenceli sahneleriyle dikkat çekecek olan film, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.