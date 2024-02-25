Çakar adlı suç örgütüne operasyon: 4 ilde eş zamanlı operasyon ile örgüt çökertildi

Yalova merkezli 4 ilde KAFES-47 adlı operasyonlar gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda "Çakar" diye anılan suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda örgüt liderleri Yılmaz ve Erdem Çakar dahil 8 kişi suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

Yalova merkezli 4 ilde KAFES-47 adı verilen operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda suç örgütü liderlerinin de arasında olduğu 8 kişinin tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, çok miktarda para ve senet, çek, tapu gibi dijital belgelerin ele geçirildiğini söyledi.