Çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5 milyon TL’lik rekor ceza

İzinsiz Çakar Kullananlara 5 Milyon TL Cezası!

Türkiye genelinde 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, izinsiz çakar lamba kullanan sürücülere ağır cezalar kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan denetimlerle ilgili bilgi vererek, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik alınan önlemleri paylaştı. Denetimler sonucunda çakar lamba kullanımına izin verilmeyen araçlarda tespit edilen 807 sürücüye, toplamda 5 milyon 196 bin TL para cezası kesildi. İşte detaylar...





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda, 807 aracın çakarlarının söküldüğünü ve bu araç sahiplerine toplamda 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandığını açıkladı. 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerle izinsiz çakar kullanımı ve emniyet şeridi ihlali konusunda sürücülere yönelik sert tedbirler alındı. Bu kapsamda, çakar lamba kullanımına izin verilmeyen araçlarda yapılan denetimlerde tespit edilen 807 aracın çakarları sökülerek, sürücülere yüksek para cezaları kesildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, denetimlerin Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinasyonunda, 81 ildeki Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Denetimlerin amacının, trafikte izinsiz çakar lamba kullanan ve emniyet şeridini ihlal eden sürücülere karşı caydırıcı tedbirler almak olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, trafikte önceliğin öncelikle insan sağlığı ve güvenliği olduğunu ifade etti.

Bu bağlamda, çakar lamba kullanımı ve emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere kesilen toplam 5 milyon 196 bin TL para cezasının, trafik kurallarına uymayan sürücüler üzerinde etkili bir caydırıcılık oluşturması bekleniyor.