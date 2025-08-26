DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,75 -0,14%
ALTIN
4.456,17 -0,49%
BITCOIN
4.526.749,05 -0,6%

Cakarta’da Binlerce Kişi Milletvekillerinin Konut Ödeneğini Protesto Etti

Cakarta'da binlerce gösterici, milletvekillerine verilen aylık 50 milyon rupisi konut ödeneğini protesto etti; güvenlik güçleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:07
Cakarta’da Binlerce Kişi Milletvekillerinin Konut Ödeneğini Protesto Etti

Cakarta’da Meclis Önünde Büyük Protesto

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da binlerce kişi, milletvekillerine verilen yüksek konut ödeneklerini protesto etmek için Meclis binası civarında toplandı.

Ödeneğe Tepki ve Talepler

Binlerce öğrenci, işçi ve aktivist, Eylül 2024'ten bu yana milletvekillerine aylık 50 milyon Endonezya rupisi (3 bin 75 dolar) konut ödeneği verilmesine tepki gösterdi. Göstericiler, milletvekillerinin maaşlarına ek olarak verilen bu ödeneğin kaldırılmasını talep ederek, çoğu vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle bunun israf ve adaletsiz olduğunu vurguladı.

Gejayan Memanggil adlı öğrenci grubunun açıklamasında, protestoların hükümet içindeki "yozlaşmış elitler" ve şirket sahipleri ile orduya fayda sağlayan politikalara karşı da bir itiraz niteliği taşıdığı belirtildi.

Güvenlik Önlemleri ve Müdahale

Meclis çevresine güvenliği sağlamak için 1200'den fazla güvenlik görevlisi konuşlandırıldı. Güvenlik güçleri, Meclis'e yürümeyi hedefleyen kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylar nedeniyle Meclis binasına giden yollar da trafiğe kapatıldı.

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?
2
Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' Sürüyor: Denbejler ve Yudum Tatar Sahne Aldı
3
Mersin'de Kimlik Bildirmeyen Konaklama Tesisi Mühürlendi, Ruhsatı İptal Edildi
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Mesajı
5
İshak Paşa Sarayı'na Yaz Akını: Doğubayazıt'ta UNESCO Listeli Tarihi Yapıda Yoğunluk
6
Denizde boğulmalara karşı kontrollü alanlarda yüzün — Uzman uyarısı
7
Tekerlekli Sandalyeli Gazzeli Baba, Çocukları İçin 'Ölüme' Gidiyor

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)