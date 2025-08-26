Cakarta’da Binlerce Kişi Milletvekillerinin Konut Ödeneğini Protesto Etti

Cakarta’da Meclis Önünde Büyük Protesto

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da binlerce kişi, milletvekillerine verilen yüksek konut ödeneklerini protesto etmek için Meclis binası civarında toplandı.

Ödeneğe Tepki ve Talepler

Binlerce öğrenci, işçi ve aktivist, Eylül 2024'ten bu yana milletvekillerine aylık 50 milyon Endonezya rupisi (3 bin 75 dolar) konut ödeneği verilmesine tepki gösterdi. Göstericiler, milletvekillerinin maaşlarına ek olarak verilen bu ödeneğin kaldırılmasını talep ederek, çoğu vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle bunun israf ve adaletsiz olduğunu vurguladı.

Gejayan Memanggil adlı öğrenci grubunun açıklamasında, protestoların hükümet içindeki "yozlaşmış elitler" ve şirket sahipleri ile orduya fayda sağlayan politikalara karşı da bir itiraz niteliği taşıdığı belirtildi.

Güvenlik Önlemleri ve Müdahale

Meclis çevresine güvenliği sağlamak için 1200'den fazla güvenlik görevlisi konuşlandırıldı. Güvenlik güçleri, Meclis'e yürümeyi hedefleyen kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylar nedeniyle Meclis binasına giden yollar da trafiğe kapatıldı.