Çakmak Barajı'nın Havzası Meriç Nehri'nden Doldurulacak

Çakmak Barajı'nın 176 milyon metreküp kapasiteli havzası, Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurularak 164 bin 530 dekara modern sulama sağlayacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 09:10
Proje ve Dolum Planı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Çakmak köyünde inşa edilen, 176 milyon metreküp depolama hacmine sahip Çakmak Barajının havzası, Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak.

Baraja ismini veren köyde yapımı tamamlanan iletim kanalları sayesinde kış aylarında nehrin debisinin yükselmesiyle birlikte su pompa istasyonuna aktarılacak. Buradan yönlendirilecek su baraj rezervuarında toplanacak.

Sulama Kapasitesi ve Etkileri

Tamamlandığında baraj, 164 bin 530 dekar tarım arazisine modern sulama imkanı sağlayacak. Birinci etap kapsamında yıl sonuna kadar 77 bin 520 dekar tarım arazisi sulanabilir hale gelecek.

Barajın devreye girmesiyle bölge çiftçisinin üretim kapasitesi artacak ve modern sulama sistemleriyle su daha etkin kullanılacak.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Çakmak köyünde inşa edilen, 176 milyon metreküp depolama hacmine sahip Çakmak Barajı’nın havzası, Meriç Nehri’nden getirilecek suyla doldurulacak.

