ÇAKÜ'de Cumhuriyetin 102. yılı 102 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ), Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı anlamlı etkinliklerle kutlandı. Törenler, üniversitenin akademik ve kültürel bileşenlerini bir araya getiren programlarla sürdü.

Konferans programı ve açılış konuşması

Kutlama etkinlikleri, "Türkiye Cumhuriyeti" konulu konferansla ÇAKÜ Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda başladı. Açılış konuşmasını yapan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri şükranla andığını belirtti.

Rektör Karataş, Cumhuriyetin Türk milletinin özgür iradesinin ve bağımsızlık kararlılığının en değerli simgesi olduğunu vurgulayarak, "Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bilimin yol göstericiliğinde ve akademik özgürlüğün ışığında Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatma ve geliştirme sorumluluğunu taşıyoruz" dedi. Karataş, akademisyen, öğrenci ve çalışanların bilim ve toplum hizmetinde birlik ruhunu yaşatan neferler olduğunu ifade etti.

Müzik korosu ve konferansın içeriği

Rektörün ardından Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Korosu, vatan ve kahramanlık marşları seslendirdi. Dinletinin ardından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Büyüktolu "Türkiye Cumhuriyeti" konulu konferansında Cumhuriyetin tarihi sürecini anlattı.

Büyüktolu, diğer ülkelerde cumhuriyete geçiş sürecinde halkın çoğunlukla kendi vatandaşlarıyla çatıştığını, Türkiye'de ise önce düşmanların yenildiğini ardından Cumhuriyetin ilan edildiğini vurguladı. Cumhuriyetin Amasya Genelgesi'nden itibaren adım adım yükselen bir bilinç ve kararlılıkla temellerinin atıldığını belirten Büyüktolu, Cumhuriyetin yaşatılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti. Konferans, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

102 metrelik bayrak yürüyüşü ve kapanış

Konferansın ardından, 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağı konferans salonu önünden alınarak yürüyüşle Milli Mefkure Meydanı'na taşındı. Kutlama programı, ÇAKÜ Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi ve Rektör Karataş'ın kapanış konuşmasıyla tamamlandı.

Programa Çankırı Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, il müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla 102 metrelik bayrak ile kortej yürüyüşü yapıldı.