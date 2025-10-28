ÇAKÜ'de Cumhuriyetin 102. yılı 102 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Cumhuriyet'in 102. yılını 102 metrelik Türk bayrağı ile kutladı; konferans, müzik korosu, yürüyüş ve halk oyunlarıyla tören düzenlendi.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 10:03
ÇAKÜ'de Cumhuriyetin 102. yılı 102 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı

ÇAKÜ'de Cumhuriyetin 102. yılı 102 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ), Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı anlamlı etkinliklerle kutlandı. Törenler, üniversitenin akademik ve kültürel bileşenlerini bir araya getiren programlarla sürdü.

Konferans programı ve açılış konuşması

Kutlama etkinlikleri, "Türkiye Cumhuriyeti" konulu konferansla ÇAKÜ Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda başladı. Açılış konuşmasını yapan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri şükranla andığını belirtti.

Rektör Karataş, Cumhuriyetin Türk milletinin özgür iradesinin ve bağımsızlık kararlılığının en değerli simgesi olduğunu vurgulayarak, "Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bilimin yol göstericiliğinde ve akademik özgürlüğün ışığında Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatma ve geliştirme sorumluluğunu taşıyoruz" dedi. Karataş, akademisyen, öğrenci ve çalışanların bilim ve toplum hizmetinde birlik ruhunu yaşatan neferler olduğunu ifade etti.

Müzik korosu ve konferansın içeriği

Rektörün ardından Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Korosu, vatan ve kahramanlık marşları seslendirdi. Dinletinin ardından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Büyüktolu "Türkiye Cumhuriyeti" konulu konferansında Cumhuriyetin tarihi sürecini anlattı.

Büyüktolu, diğer ülkelerde cumhuriyete geçiş sürecinde halkın çoğunlukla kendi vatandaşlarıyla çatıştığını, Türkiye'de ise önce düşmanların yenildiğini ardından Cumhuriyetin ilan edildiğini vurguladı. Cumhuriyetin Amasya Genelgesi'nden itibaren adım adım yükselen bir bilinç ve kararlılıkla temellerinin atıldığını belirten Büyüktolu, Cumhuriyetin yaşatılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti. Konferans, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

102 metrelik bayrak yürüyüşü ve kapanış

Konferansın ardından, 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağı konferans salonu önünden alınarak yürüyüşle Milli Mefkure Meydanı'na taşındı. Kutlama programı, ÇAKÜ Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi ve Rektör Karataş'ın kapanış konuşmasıyla tamamlandı.

Programa Çankırı Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, il müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla 102...

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla 102 metrelik bayrak ile kortej yürüyüşü yapıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla 102...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Yıkılan Binaların Enkazı Kontrollü Kaldırılıyor
2
ÇAKÜ'de Cumhuriyetin 102. yılı 102 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı
3
TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar
4
Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla 'Cumhuriyet 102 yaşında' yazdı
5
MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?
6
Grand Kartal Otel yangını davası 3. duruşmada
7
Türkiye'nin Genç Piyanistleri Fas'ta 2 Birincilik, 1 İkincilik

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar