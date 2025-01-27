ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Yapay Zeka Toplantısında İnovatif Fikirler Paylaştı

ÇAKÜ Rektörü Yapay Zeka Temalı Değerlendirme Toplantısında

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Yapay Zeka Temelli Programları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının Gündemi

Yapılan yazılı açıklamada, toplantıya, bilişim temelli programlar bulunan üniversitelerin rektörlerinin katıldığı ifade edildi. Yapay zeka temelli eğitim programlarının akademik müfredata entegrasyonu, disiplinler arası iş birliği fırsatları ve sektörel ihtiyaçlara yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi gibi konular ele alındı. Ayrıca, YÖK’ün dijital dönüşüm misyonu vurgulanarak, istihdama duyarlı yapay zeka ve bilişim temelli programlar açılması, öğrencilere dijital becerileri kazandırmayı amaçlayan müfredat düzenlemelerinin üniversitelerle birlikte yürütülmesi konularında önemli noktalar üzerinde duruldu.

Çiftçi’nin Değerlendirmeleri

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, yükseköğretimde dijitalleşme ve yapay zeka ile ilgili dönüşümlerin büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Bu doğrultuda, Dijital Dönüşüm Yapay Zeka ve Veri Analitiği Koordinatörlüğü kurduklarını ifade etti. Çiftçi, ilerleyen dönemde Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulunun kurulması ve yapay zeka içeren bölümler ile üniversitelerinde önemli bir eğitim merkezi oluşturacaklarını hedeflediklerini sözlerine ekledi.