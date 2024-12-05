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California Açıklarında 7 Büyüklüğünde Deprem, Tsunami Uyarısı Yapıldı

California'nın kuzey sahillerinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 22:21
California Açıklarında 7 Büyüklüğünde Deprem, Tsunami Uyarısı Yapıldı

California'nın Kuzey Sahillerinde Şiddetli Deprem

ABD'nin California eyaletinin kuzey sahilleri açıklarında gerçekleşen 7 büyüklüğündeki deprem, bölgede büyük bir paniğe yol açtı. Yetkililer, depremin ardından hemen tsunami uyarısı yaptı.

Depremin Etkileri ve Olası Tsunami Tehlikesi

Bu şiddetli sarsıntının ardından, sahil güvenlik ekipleri ve acil durum yönetimi, deniz seviyesinde ani yükselmeler olabileceği konusunda halkı uyararak tsunami hazırlıkları yapmaya başladı. Uzmanlar, ilk belirtilere göre tsunaminin ne kadar büyük olacağına ilişkin değerlendirmeler yaparken, vatandaşların güvenli bölgelerde kalmasını öneriyor.

Halkın Tepkisi ve Güvenlik Önlemleri

Yerel halk, depremin yarattığı sarsıntıyla birlikte panik içinde dışarıya çıkarken, yetkililer sakin kalmaları konusunda çağrıda bulundu. California Acil Durum Yönetimi, deprem sonrası olası tsunamilere karşı deniz hattından uzak durulması gerektiğini vurguladı.

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