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California Adliyesinde Patlama: 6 Yaralı

California'da adliyede patlayan çantada 6 kişi yaralandı; fail yakalandı, terör bağlantısı yok.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:15
California Adliyesinde Patlama: 6 Yaralı

California Adliyesindeki Patlama Olayı

ABD'nin California eyaletinde bulunan bir adliyede meydana gelen patlama, endişe yarattı. "Yasa dışı ateşli silah taşımakla" suçlanan Nathaniel McGuire isimli 20 yaşındaki bir zanlının, adliyenin girişinde bulunan kontrol noktasına fırlattığı çantadaki patlayıcı infilak etti.

Olayın Detayları

Patlayıcı içeren çantanın patlaması sonucunda, adliye koridorunda bulunan 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili yapılan açıklamada, McGuire'ın patlama sırasında "çelik yelek" giydiği ve böylece yara almadığı bilgisi verildi.

Polis Müdahalesi ve Soruşturma Süreci

Patlamanın hemen ardından, McGuire polis ekipleri tarafından yakalandı ve kendisine "cinayete teşebbüs" ve "patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlamaları yöneltildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) özel ajanı Ted Docks, soruşturma için olay yerine ekiplerin intikal ettiğini belirtti.

Terör Bağlantısı Yok

Docks, yaptığı açıklamada olayın terörizm ile bağlantılı olmadığını ve şüphelinin bilinen bir terörist grupla ilişkisi bulunmadığını vurguladı. Çantanın içeriğine dair ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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