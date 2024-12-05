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California'da 7 Büyüklüğünde Deprem, Tsunami Uyarısı Kaldırıldı

California'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı kaldırıldı. Yetkililer can kaybı ya da hasar olmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 23:38
California'da 7 Büyüklüğünde Deprem, Tsunami Uyarısı Kaldırıldı

California'da 7 Büyüklüğünde Deprem

ABD'nin California eyaletinde, yerel saatle 10.44'te (TSİ 21.44) 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi, sahilden yaklaşık 63 kilometre uzakta ve 0.9 kilometre derinlikte kaydedildi.

Tsunami Uyarısı Kaldırıldı

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkezinin Eureka bölgesinin yaklaşık 70 kilometre açıklarında olduğu ve derinliğinin 12.8 kilometre olduğu belirtildi. Bu olay, California'nın kuzeyinin yanı sıra Oregon eyaletinde de hissedildi.

Depremin ardından, ABD Ulusal Hava Durumu Servisi bağlı Tsunami Merkezi, yapılan ilk uyarılar doğrultusunda bölgeyi alarma geçirdi. Bu uyarının en az 5 milyon kişiyi kapsadığı bildirildi.

Ancak, kısa bir süre sonra tsunami uyarısı kaldırıldı. San Francisco ve en çok etkilenen bölgelerden Eureka'daki yetkililer, şu ana dek herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi almadıklarını ifade ettiler.

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