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California'da 7 Büyüklüğünde Deprem ve Tsunami Uyarısı

California'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Yaklaşık 5 milyon kişi etkilenebilir.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 22:39
California'da 7 Büyüklüğünde Deprem ve Tsunami Uyarısı

California'da 7 Büyüklüğünde Deprem

ABD'nin California eyaletinin kuzey sahilleri açıklarında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yetkililer, bölge için tsunami uyarısı yaptı.

USGS Açıklaması

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin yerel saatle 10.44 (TSİ 21.44) sularında, sahilden yaklaşık 63 kilometre uzakta ve 0.6 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi. Bu güçlü sarsıntı, California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde de hissedildi.

Tsunami Uyarısı ve Etkileri

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’ne bağlı Tsunami Merkezi, depremin ardından bölgedeki halkı uyararak tsunami riski konusunda dikkatli olmalarını istedi. Amerikan medyası, yapılan bu uyarının en az 5 milyon kişiyi kapsayabileceğini belirtti.

California'nın kuzeyindeki bu sarsıntı, bölgeyi alarm durumuna geçirdi ve halkta büyük bir endişe yarattı.

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