California'da Aşırı Yağışlar Nedeniyle 2 Kişi Hayatını Kaybetti

California ve Kuzeybatı ABD'yi Vuran Aşırı Hava Olayı

ABD'nin kuzeybatısını etkisi altına alan bomba kasırgası, aşırı yağışlar ve meydana gelen sel felaketi ile birlikte 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

"Atmosferik nehir" olarak bilinen bu hava olayı, California, Oregon ve Washington eyaletlerinde ciddi sorunlara yol açtı. Yetkililer, California’nın kuzeyindeki Sonoma County bölgesinde ölümlerle ilgili detayları paylaştı.

Olayların Gelişimi

Polis, hayatını kaybedenlerden birinin aracıyla yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisinden geçmeye çalışırken boğulduğunu, diğerinin ise taşan Piner Creek deresinin kenarında bulunduğunu bildirdi.

Hava durumu uzmanları, son 3 günde söz konusu bölgelere, kasım ayı normallerinin 3 katı kadar yağış düştüğünü açıkladı.

Beklentiler ve Gelecek Hava Durumu

Yetkililer, "bomba siklonu" adı verilen bu güçlü atmosferik hava olayının bugünden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini, ancak bölgedeki kar ve yağmurun birkaç gün daha süreceğini belirtti.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, bu tür bomba siklonlarının tropik bölgeler ile kutup bölgeleri arasında yer alan kasırgaların hızla yoğunlaşmasıyla meydana geldiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.