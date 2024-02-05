California'da atmosferik fırtınası etkili oldu

Ulusal Hava Durumu Servisi, dün yaptığı duyuruda, “California'da güçlü bir atmosferik nehir fırtınası yaşanıyor. Eyalette şiddetli kar, yağmur ve kıyı taşkınları devam edecek. Şiddetli yağışlar can kaybına yol açabilir. Yağışlar nehir taşkınlarıyla birlikte enkaz akıntıları ve toprak kaymaları riskini de artıracaktır. Yüksek yerlerde kar yağışı, kar fırtınası seyahat etmeyi güçleştirebilir” dedi.





California eyaletinde iki gün sürecek sel tehlikesi var. California Valisi Gavin Newsom, kötü hava şartları nedeniyle eyalete bağlı Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara ve Ventura ilçeleri için acil durum ilan ettiğini açıkladı.