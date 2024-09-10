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California'da Cinsel Taciz Davasında 5,6 Milyon Dolar Tazminat

Hapisteki eşini ziyareti sırasında cinsel tacize uğrayan kadına 5,6 milyon dolar tazminat ödenecek.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:56
California'da Cinsel Taciz Davasında 5,6 Milyon Dolar Tazminat

ABD'de Cinsel Taciz Davası Sonucu 5,6 Milyon Dolar Tazminat

California'da, hapisteki eşini ziyareti için güvenlik kontrolü sırasında cinsel tacize uğradığını iddia eden bir kadına, 5,6 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Olayın Detayları

6 Eylül 2019 tarihinde yaşanan olayda, Christina Cardenas isimli kadın, hapisteki eşini ziyaret etmeden önce güvenlik görevlileri tarafından üst araması yapılırken cinsel tacize uğradığını belirterek, dava açtı.

Cardenas'ın avukatları, hapishane ziyaretinden önceki süreçte yapılan aramanın yasal sınırlar içinde gerçekleştirilmediğini ifade etti. X-ray cihazındaki tarama sonucu, Cardenas'ın üzerindeki elbiselerinin kaldırılması kararlaştırıldı. Ancak, yapılan X-ray taraması sonrasında herhangi bir yabancı cisim bulunmadığı belirtilmiştir.

Tazminatın Ödemesi

Cardenas'a ödenecek 5,6 milyon dolarlık tazminatın 3,6 milyon doları, California Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Birimi tarafından karşılanacakken, geri kalan miktar ise davanın diğer tarafları olan doktorlar ve güvenlik görevlileri tarafından ödenecek. Bu anlaşmanın, hapishane güvenliği açısından önemli bir sonuç taşıdığı ifade ediliyor.

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