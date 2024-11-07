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California'da Orman Yangını Sebebiyle Binyüzlerce Kişi Tahliye Edildi

California'da rüzgarların etkisiyle büyüyen orman yangını nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:48
California'da Orman Yangını Sebebiyle Binyüzlerce Kişi Tahliye Edildi

California'da Kontrol Altına Alınamayan Orman Yangını

ABD'nin California eyaletinde, şiddetli rüzgarların etkisiyle kontrol altına alınamayan orman yangını sonuçlarıyla büyük bir tehdit oluşturdu. Yangın, eyaletin güneyinde dün başlamıştı ve hızla yayılarak, geniş bir alanı etkisi altına aldı.

Tahliye Edilenler ve Tehlike Altındaki Alanlar

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesi, yangın nedeniyle Camarillo ilçesinde yaklaşık 3,500 binanın tehdit altında olduğunu açıkladı. Bu tehlike karşısında, 10 binden fazla kişi tahliye edilme kararı aldı.

Yangına Müdahale ve Eğitim Ara Verme Kararı

Eyalet yetkilileri, yangının kontrol altına alınabilmesi için en az 800 itfaiyeci ile mücadele başlattı. Eğitimin aksamasını önlemek amacıyla, yangının etkilediği 12 bölgede okullara bir gün ara verildi.

Güvenlik Uyarıları ve Meteorolojik Tehlikeler

Bölge sakinlerine yönelik uyarılar yaparak, yangın, elektrik kesintileri ve devrilecek ağaçlar konusunda tedbirli olmaları belirtildi. Ayrıca, ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, yangın tehlikesinin çok yüksek olmasından ötürü 'kırmızı bayrak' uyarısı yaptı.

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