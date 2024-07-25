California'da Orman Yangınları Nedeniyle Tahliye İlan Edildi

California'da Yangın Alarmı!

ABD'nin California eyaletinde hızlı bir şekilde yayılan orman yangınları, bölge halkının tahliye edilmesine yol açtı. Yerel yetkililer, Butte ve Tehama bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için derhal tahliye emri verdi.

Yangınların Etkisi

Son alınan haberlere göre, yangınlar 6,400 dönüm'den fazla alanı etkileyerek yok etti. Yangınların sadece %3'ünün kontrol altına alınabildiği belirtildi.

Fırtınanın Zararları

Öte yandan, Oregon ve Idaho eyaletlerinde etkili olan fırtınanın neden olduğu elektrik kesintileri, bu bölgelerde ciddi sorunlara yol açtı. Fırtına sebebiyle çıkan şimşeklerin bazı evlerde yangın çıkmasına neden olduğuna dikkat çekildi.

Yerleşim Alanına Sıçrayan Yangınlar

California'nın güneyinde yer alan orman yangınları, dün itibarıyla yerleşim alanlarına da sıçradı. Yangınlar sonucunda yaklaşık 2.6 kilometrekare alan kül oldu. Yetkililer, yangınlar sırasında 6 evin tamamen yandığını, 7 evin ise zarar gördüğünü duyurdu.