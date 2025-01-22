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California'da Şiddetli Rüzgarlar Yeni Yangınları Tehdit Ediyor

California'da kontrol altına alınan yangınların ardından şiddetli rüzgarlar, yeni yangın tehlikesini artırıyor. Yetkililer uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 03:26
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 03:26
California'da Şiddetli Rüzgarlar Yeni Yangınları Tehdit Ediyor

Yeni Yangın Korkusu: Rüzgarlar Tekrar Şiddetlenecek

ABD'nin California eyaletinde, 27 kişinin hayatını kaybetmesine ve 40 bin dönümden fazla alanın tahrip olmasına yol açan yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmışken, bölgedeki şiddetli rüzgarlar yeni yangınların tetiklenmesinden endişe duyuluyor.

Özellikle Los Angeles kentinde 12 binden fazla ev ve iş yeri yangınlardan etkilenirken, daha güneydeki San Diego kentinde de yeni yangınlar yaşandı. California Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresi, San Diego bölgesinde çıkan Lilac ve Pala adlı yangınların kontrol altında olduğunu ancak yine de yeni yangınların çıkma olasılığının sürdüğünü bildirdi.

Şiddetli Rüzgarların Etkisi

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, hızı zaman zaman saatte 120 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarların perşembe gününe kadar etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, yeni yangınlar çıkma olasılığına karşı azami tedbirlerin alındığı ve yangınla mücadele araçlarının hazır bekletildiği ifade edildi.

Ayrıca, Los Angeles ilçe sınırları içindeki yangın bölgesinde oluşabilecek yağmurun, halk sağlığı için bazı riskler taşıyabileceği konusunda endişe duyulmakta.

Sağlık Uyarıları

Şehir yetkilileri, Los Angeles yangınlarından kaynaklanan külün, yüzey suyu akışı ve rüzgar vasitəsiyla kıyı sularına karışma olasılığı üzerine açıklamalarda bulunarak, "Yangın külü, insan sağlığına zararlı olabilecek arsenik, diğer metaller ve asbest gibi maddeler içerebilir" şeklinde uyarılarda bulundu.

Los Angeles İlçe Halk Sağlığı Dairesi, bölge sakinlerine kuvvetli rüzgarların ve yangınların geride bıraktığı partiküllerin hava kalitesini etkileyebileceğini bildirdi. Ayrıca, vatandaşlar yangın küllerinin suya karışma ihtimali nedeniyle belirli plajlarda yüzmenin tehlikeli olabileceği konusunda uyarıldı. Denizdeki suyun arsenik ve diğer zararlı maddeler içerebileceği vurgulandı.

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