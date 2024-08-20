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California'da STK'lerden Filistin Destek Gösterilerine Karşı Tasarıya Tepki

ABD'de STK'ler, California'daki Filistin destek gösterilerine karşı sunulan tasarıya sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:44
California'da STK'lerden Filistin Destek Gösterilerine Karşı Tasarıya Tepki

California'daki Filistin Destek Gösterilerine Karşı Tepkiler

ABD'de bir dizi sivil toplum kuruluşu (STK), California eyaletinde sunulan ve "Filistin'e destek gösterilerine engel olma" amacını gütüğü belirtilen tasarıya karşı çıkıyor.

Tasarı Detayları ve Eleştiriler

California Senatörü Steve Glazer tarafından Şubat ayında sunulan bu tasarı, eyalet genelindeki okulların taciz, ayrımcılık ve "kampüste düşmanca ortam yaratan" davranışlara karşı kurallar benimsemesini talep ediyor. The Intercept haberine göre, birçok STK bu tasarının özellikle Filistin'e destek gösterilerini hedef aldığını savunuyor.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından yapılan açıklamada, tasarının kampüslerde ifadenin özgürlüğünü kısıtlayıcı bir emsal yaratma riski taşıdığı vurgulandı. "Bu yetkinin, ifade özgürlüğünü gereksiz yere kısıtlayacak şekilde uygulanacağını öngörüyoruz" ifadesine yer verildi.

STK’lerin Görüşleri

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) temsilcisi Leena Sabagh ise tasarının orijinal versiyonunun açıkça Filistin yanlısı protestoları suç haline getirmeyi hedeflediğini belirtti. "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" sloganının yasaklanmasını girişimi olarak değerlendirerek, "Bu tasarının kimi hedef aldığı çok açık" dedi.

Rebecca Arvizu, "Dinler arası Topluluklar Adalet ve Barış için Birleşti" (IJUCP) üyesi olarak ifade özgürlüğünü kısıtlayan bu tür tasarıların Filistinlilerin haklarını savunanları bastırmak için antisemitizmi bir alet haline getirdiğini dile getirdi.

Tasarı Süreci ve Gelecek Adımlar

Senatör Glazer tarafından sunulan tasarı, Mayıs ayında Senato'da çoğunlukla onay aldı. Ancak yürürlüğe girmesi için öncelikle eyaletin Temsilciler Meclisinde oylamaya sunulması ve ardından California Valisi Gavin Newsom'un onayını alması gerekiyor.

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