California'da Yangın Felaketi: 440 Kilometrekarelik Alan Kül Oldu

California'da Büyük Yangınlar Devam Ediyor

ABD’nin California eyaletinde çıkan yangınlar, 440 kilometrekareden fazla alanı küle çevirdi. California Orman ve Yangın Koruma Departmanı, eyaletin güney kesimindeki 3 büyük yangın hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

San Bernardino'daki Yangınlar

San Bernardino bölgesinde meydana gelen Şerit Yangını ve Köprü Yangını, toplamda 350 kilometrekare alanın yanmasına sebep oldu. Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, CBS News’a verdiği demeçte, itfaiye ekiplerinin sayısının ve yangınları kontrol altına almak için gereken kaynakların yetersiz olduğunu vurguladı.

Yetersiz Kaynak ve Yardım Talepleri

Marrone, güçlü rüzgarlar ve bölgedeki kuru otların yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını belirterek, yetkililerin komşu eyaletlerden destek istediğini dile getirdi.

Orange Bölgesi'ndeki Havaalanı Yangını

Eyaletin Orange bölgesinde meydana gelen Havaalanı Yangını ise 93 kilometrekarelik bir alanı etkisi altına aldı. Bu yangının sadece %5'inin kontrol altına alındığı bildirildi.