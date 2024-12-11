California'da Yangın Nedeniyle 20 Bin Kişi Tahliye Edildi

California Eyaletinde Tahliye Emri!

ABD'nin California eyaletinde yaşanan şiddetli yangın nedeniyle, bölgedeki 20 binden fazla kişi için tahliye emri verildi. Malibu kentinde çıkan yangın, Pasifik Okyanusu kıyısında hızla yayılmaya devam ediyor.

Yangın ve Güvenlik Önlemleri

Yetkililerin bildirdiğine göre, yangın şu ana kadar 2 bin 800 dönümden fazla alana yayıldı. Yangının etkilerini artıran Santa Ana rüzgârları ise saatte 64 kilometreye ulaşarak yangının yayılmasını kolaylaştırıyor.

Güvenlik tedbirleri kapsamında, 40 binden fazla kişinin elektriği kesilmiş durumda. Ayrıca, Santa Ana rüzgarlarının neden olduğu daha fazla yangın riski nedeniyle başka bölgelerde de uyarılar yapıldı.

Malibu'da hızla yayılan alevler nedeniyle Pepperdine Üniversitesi kampüsündeki öğrenciler ve çalışanlar, güvenlik amacıyla tahliye edilmişti.