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California'da Yangın Nedeniyle 20 Bin Kişi Tahliye Edildi

California'da şiddetli rüzgarlar nedeniyle çıkan yangın 20 binden fazla kişinin tahliye edilmesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:05
California'da Yangın Nedeniyle 20 Bin Kişi Tahliye Edildi

California Eyaletinde Tahliye Emri!

ABD'nin California eyaletinde yaşanan şiddetli yangın nedeniyle, bölgedeki 20 binden fazla kişi için tahliye emri verildi. Malibu kentinde çıkan yangın, Pasifik Okyanusu kıyısında hızla yayılmaya devam ediyor.

Yangın ve Güvenlik Önlemleri

Yetkililerin bildirdiğine göre, yangın şu ana kadar 2 bin 800 dönümden fazla alana yayıldı. Yangının etkilerini artıran Santa Ana rüzgârları ise saatte 64 kilometreye ulaşarak yangının yayılmasını kolaylaştırıyor.

Güvenlik tedbirleri kapsamında, 40 binden fazla kişinin elektriği kesilmiş durumda. Ayrıca, Santa Ana rüzgarlarının neden olduğu daha fazla yangın riski nedeniyle başka bölgelerde de uyarılar yapıldı.

Malibu'da hızla yayılan alevler nedeniyle Pepperdine Üniversitesi kampüsündeki öğrenciler ve çalışanlar, güvenlik amacıyla tahliye edilmişti.

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