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California'daki Müslüman Öğrencilerin Yüzde 49'u Ayrımcılığa Uğruyor

California'daki üniversitelerde Müslüman öğrencilerin neredeyse yarısı ayrımcılık ve taciz bildiriyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:29
California'daki Müslüman Öğrencilerin Yüzde 49'u Ayrımcılığa Uğruyor

California'da Müslüman Öğrenciler Ayrımcılıkla Mücadele Ediyor

ABD’nin California eyaletindeki üniversitelerde yapılan son araştırmalar, Müslüman öğrencilerin %49'unun ayrımcılık ve tacizle karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi California Şubesi (CAIR-CA) tarafından yayımlanan "2024 Kampüslerde Durum Raporu", bu durumu ayrıntılı bir şekilde incelemiştir.

İnceleme ve Bulgular

Raporda, 2023-2024 akademik yılı için ankete katılan 720 Müslüman üniversite öğrencisinden %49’unun yüksek düzeyde ayrımcılığa uğradığı belirtilmiştir. Öğrencilerin %37'si, dini inançları nedeniyle profesörler veya eğitmenler tarafından hedef alındıklarını ifade ederken; %53'ü diğer öğrenciler tarafından ayrımcılığa uğradıklarını hissettiklerini belirtmiştir.

Taciz ve Okul Yönetimi

Ankete katılanların %92'si, 7 Ekim 2023'ten sonra taciz ve ayrımcılık yaşadıklarını bildirirken; %65’i bu konuda okullarının hiçbir açıklama yapmadığını ve gerekli düzenlemeleri sağlamadığını aktarmıştır. Ayrımcılık yaşayan öğrencilerin %47'si, okul yönetimine endişelerini dile getirmekten çekindiklerini belirtirken, %36'sı kampüste siyasi görüşlerini ifade etmekten rahatsız olduklarını dile getirmiştir.

Tarihsel Bir Sorun

CAIR-CA yetkilileri, eyalette 30 yıl boyunca önyargıya dayalı en yüksek şikayet sayısının bu dönemde gerçekleştiğine dikkat çekerek, Filistin'e destek verme ile ilgili gelen taciz ve ayrımcılığın rekor düzeyde olduğunu vurgulamışlardır. Ankete katılan 720 öğrencinin çoğunluğunun %79'u 18-24 yaş aralığındadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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