California Meclisi'nden Federal Hükümete Karşı 50 Milyon Dolarlık Bütçe Onayı

California Meclisi'nden Önemli Bütçe Onayı

ABD'nin California eyaletinde, federal hükümetle mücadele ve göçmenlerin korunması amacıyla yaklaşık 50 milyon dolarlık bütçe meclisten onay aldı. Bu bütçenin büyük bir kısmı, göçmenlere yönelik yasal destek için ayrılacak.

Oylama Sonuçları ve Amaçlar

Demokratların çoğunluğa sahip olduğu California Eyalet Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarıyla mücadele kapsamında federal hükümete karşı yasal adımlar atılması planlandı. Oylama sonucunda, eyalet Başsavcılığına yaklaşık 25 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldı. Ayrıca, sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olan göçmenlerin savunulması için yasal gruplara da yaklaşık 25 milyon dolar tahsis edilmesi kabul edildi.

Meclis Başkanının Açıklamaları

Meclis Başkanı Robert Rivas, oylama öncesinde yaptığı açıklamada Trump yönetimini "kontrolden çıkmış" olarak nitelendirerek, "Başkan Donald Trump'a güvenmiyoruz." ifadelerini kullandı. Bu bütçe onayıyla, eyaletin federal hükümete karşı duruşu net bir şekilde ortaya konmuş oldu.

Sonraki Aşama

Onaylanan bütçe önerisinin şimdiki adresi ise California Valisi Gavin Newsom olacak. Vali, bu kararı değerlendirerek uygulama sürecine yön verecek.