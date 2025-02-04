DOLAR
36 -0,11%
EURO
37,16 -0,3%
ALTIN
3.265,05 -0,3%
BITCOIN
3.618.381,54 0,79%

California Meclisi'nden Federal Hükümete Karşı 50 Milyon Dolarlık Bütçe Onayı

California eyaleti, federal hükümete karşı mücadele ve göçmenleri korumak için 50 milyon dolarlık bütçe onayladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 06:11
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 06:11
California Meclisi'nden Federal Hükümete Karşı 50 Milyon Dolarlık Bütçe Onayı

California Meclisi'nden Önemli Bütçe Onayı

ABD'nin California eyaletinde, federal hükümetle mücadele ve göçmenlerin korunması amacıyla yaklaşık 50 milyon dolarlık bütçe meclisten onay aldı. Bu bütçenin büyük bir kısmı, göçmenlere yönelik yasal destek için ayrılacak.

Oylama Sonuçları ve Amaçlar

Demokratların çoğunluğa sahip olduğu California Eyalet Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarıyla mücadele kapsamında federal hükümete karşı yasal adımlar atılması planlandı. Oylama sonucunda, eyalet Başsavcılığına yaklaşık 25 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldı. Ayrıca, sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olan göçmenlerin savunulması için yasal gruplara da yaklaşık 25 milyon dolar tahsis edilmesi kabul edildi.

Meclis Başkanının Açıklamaları

Meclis Başkanı Robert Rivas, oylama öncesinde yaptığı açıklamada Trump yönetimini "kontrolden çıkmış" olarak nitelendirerek, "Başkan Donald Trump'a güvenmiyoruz." ifadelerini kullandı. Bu bütçe onayıyla, eyaletin federal hükümete karşı duruşu net bir şekilde ortaya konmuş oldu.

Sonraki Aşama

Onaylanan bütçe önerisinin şimdiki adresi ise California Valisi Gavin Newsom olacak. Vali, bu kararı değerlendirerek uygulama sürecine yön verecek.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Helikopter ile Uçağın Çarpıştığı Kazanın Ardından Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor
2
Halk TV Sunucuları ve Barış Pehlivan'a Soruşturma Başlatıldı
3
TİKA, Nelson Mandela'nın Köyünde Su Sistemi Projesini Hayata Geçirdi
4
Dijital Gençlik Merkezleri Başkentte Açıldı
5
Konya'da Çöken Binadan Bir Cansız Bedene Daha Ulaşıldı
6
Seydişehir-Antalya Kara Yolu Tır ve Çekicilere Kapatıldı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!