California'nın Danimarka'ya Bağlanma Kampanyası 300 Bin İmza Topladı

California'nın Danimarka'ya Bağlanma İmza Kampanyası Neden Başladı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma isteği üzerine başlatılan mizahi "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyası, imzacıların sayısını 300 bine yaklaştırdı. Kampanya, espri amaçlı birkaç arkadaş tarafından başlatıldı ve kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Trump'ın Açıklamaları Tepki Çekti

Danimarka Krallığı'nın özerk bölgesi Grönland, Trump'ın açıklamaları sonrası birçok kişi tarafından tartışma konusu oldu. Trump, Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği için önemli olduğunu savunurken, bu açıklama Danimarka ve Grönland'dan büyük tepkiler aldı.

Kampanyanın internet sitesinde, Trump'ın Grönland'ı almak istemesi üzerine California'nın ABD'den satın alınarak Danimarka'ya bağlanması önerilmektedir. Dutoit, "Tek amacım, Trump'ın Grönland açıklamalarının ne kadar saçma olduğunu göstermekti" dedi.

Esprili Bir Yaklaşım ile Destek Buldu

California'nın sıcak iklimi, zengin kaynakları ve eğlence parkları ile ünlü olması nedeniyle kampanyaya olan ilginin arttığı belirtildi. Sosyal medya platformlarında, kampanyaya destek veren kullanıcıların eğlenceli yorumları dikkat çekiyor.

Hukuk Profesöründen Değerlendirme

Kampanyanın yasal açıdan mümkün olup olmadığına dair görüş bildiren UCLA hukuk profesörü Stephen Gardbaum, bir ABD eyaletinin satışının tarihsel olarak karmaşık bir mesele olduğunu belirtti. Gardbaum, "Var olan bir eyaletin satışı üzerine herhangi bir emsal yok." diyerek konuya açıklık getirdi.

Görünüşe göre bu kampanya, yalnızca bir şaka olarak başlamış olsa da birçok Amerikalının Danimarka'nın yaşam tarzı ve politikalarına olan ilgisini ortaya koyuyor. Kampanyanın organizatörlerinden Dutoit ise "Komik bulunduğu sürece devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sonuç Neler Olacak?

Kampanya, yalnızca bir espri olarak başlamış olsa da, California'nın Danimarka'ya bağlanma olasılığı üzerine tartışmalar sürüyor. Gardbaum, bu tür bir senaryonun, federal hükümet ve diğer eyaletlerle anlaşma gerektireceğini ifade etti.

Kampanya, California'nın ulusal ve uluslararası siyasi arenada tartışmalara yol açmaya devam edecek gibi görünüyor.