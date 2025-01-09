California Orman Yangınları: Ekonomik Kayıp 57 Milyar Doları Bulabilir

California'daki orman yangınlarının ekonomik kaybı 52-57 milyar dolar arasında değişmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 01:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 01:15
California Orman Yangınları: Ekonomik Kayıp 57 Milyar Doları Bulabilir

California Orman Yangınları Ekonomik Kayıpları Tırmanıyor

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen orman yangınlarının yol açtığı hasarın ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor. Bu çarpıcı tahmin, dünya çapında hava tahmini hizmeti sunan AccuWeather tarafından açıklandı.

Şiddetli Rüzgarların Etkisi

Pazar akşamı Los Angeles kentinde, şiddetli rüzgarların kuru hava ile birleşmesi sonucu büyük yangınlar başlamıştı. Yangınlar, özellikle Pacific Palisades bölgesinde geniş alanlara yayılarak yaklaşık 3 bin hektarlık bir alanın küle dönmesine neden oldu. Bölge sakinleri için tahliye emirleri verildi.

Yetkililerden Açıklamalar

California Valisi Gavin Newsom, yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Los Angeles'ta acil durum ilan etti. Yangınlar sonucu meydana gelen felakette şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanma vakasının yaşandığı bildirildi.

Yangınların yönetimi ve ekonomik etkileri, önümüzdeki günlerde daha fazla veri ve değerlendirmeyle şekillenecek. Şu anda, yangınlarla mücadele çalışmaları hızla devam ediyor ve bölgedeki sakinler için tedirginliğe neden oluyor.

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