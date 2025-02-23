California Valisi Newsom, Yangınlar İçin Kongre'den 40 Milyar Dolar Yardım İstedi

California Valisi Gavin Newsom, geçen ay Los Angeles'ta meydana gelen orman yangınlarının ardından bölgenin toparlanması için Kongre'den yaklaşık 40 milyar dolar yardım talep etti.

Newsom, Kongre üyelerine göndermiş olduğu mektupta Los Angeles'ın ekonomik anlamda "dünyanın en üretken bölgelerinden" biri olduğunu belirterek, yangının ardından bölgenin toparlanabilmesi için Kongre'nin desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Talep edilen yardım fonunun bölgenin yeniden imarı ve altyapısının inşası için kullanılacağı sözünü veren Newsom, yangınların oluşturduğu yıkımın ciddiyetine de dikkat çekti.

Los Angeles'taki Yangınlar ve Sonuçları

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan yangınlar, kısa sürede Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley gibi çevre bölgelerin tamamını etkisi altına aldı. Yangınlarda 29 kişi hayatını kaybetti.

Binlerce dönüm arazinin zarar gördüğü yangınların, toplamda 250 ila 275 milyar dolar arasında bir ekonomik kayba yol açtığı tahmin edilmektedir.