Çalışan emekliler için heyecan verici haber! 5 bin TL için ödeme takvimi belli oldu!

Ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 55'inci maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul gördü. Bu madde, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesini öngörüyor. Kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. SGK, çalışan emeklilere ne zaman ödeme yapacağını duyuracak.

4 milyon 689 bin emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesini sağlayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu düzenlemenin çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklilerini de kapsadığını belirtmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan kanun teklifinin ardından ikramiyelerin iki gün içinde ödeneceğini açıkladı.