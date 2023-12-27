Çalışan emekliler için heyecan verici haber! 5 bin TL için ödeme takvimi belli oldu!

TBMM Genel Kurulu, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifini onayladı. Kanun teklifi, Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'nın ödeme planını duyuracak. Çalışan emeklilerin 5 bin lira ikramiyesinin 2 gün içinde hesaplarına yatması bekleniyor.

Çalışan emekliler için heyecan verici haber! 5 bin TL için ödeme takvimi belli oldu!
Yayın Tarihi:

Ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 55'inci maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul gördü. Bu madde, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesini öngörüyor. Kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. SGK, çalışan emeklilere ne zaman ödeme yapacağını duyuracak.

4 milyon 689 bin emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesini sağlayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu düzenlemenin çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklilerini de kapsadığını belirtmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan kanun teklifinin ardından ikramiyelerin iki gün içinde ödeneceğini açıkladı.

Öne Çıkanlar
Geçen haftayı aratacak günler başlıyor! 10 il için tehlike çanları çaldı Geçen haftayı aratacak günler başlıyor! 10 il için tehlike çanları çaldı
Böyle indirim görülmedi! 135 TL'ye ayçiçek yağını duyan o marketin kapısına koşacak Böyle indirim görülmedi! 135 TL'ye ayçiçek yağını duyan o marketin kapısına koşacak
Bu fiyata araba mı olur demeyin! Yola çıktı geliyor: Sıfır araçta daha ucuzu yok! Bu fiyata araba mı olur demeyin! Yola çıktı geliyor: Sıfır araçta daha ucuzu yok!
Çok Okunanlar
e-Devlet'ten başvurmak için son günleriniz! Kaydı olmayanın hakkı elden gidecek e-Devlet'ten başvurmak için son günleriniz! Kaydı olmayanın hakkı elden gidecek AYM'nin Can Atalay kararı gerekçesi açıklandı AYM'nin Can Atalay kararı gerekçesi açıklandı Son Dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi! Son Dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi! Son Dakika: Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Son Dakika: Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi AK Parti'de başkan adayları belirginleşiyor! İstanbul için özel strateji netleşiyor! AK Parti'de başkan adayları belirginleşiyor! İstanbul için özel strateji netleşiyor!