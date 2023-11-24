Çalışan Emekliler Sevinecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5000 TL İkramiye Müjdesi Verdi

Çalışan Emekliler de 5000 TL'lik İkramiyeden Yararlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilerin de 5000 TL'lik ikramiyeden yararlanacağını duyurdu. Erdoğan, ilk etapta çiftçi ve Bağ-Kurlu esnaf emeklisi olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını söyledi.

Emeklilerin Gönül Kırgınlığı Giderilecek

Erdoğan, 2023 yılında Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak için çalışmayan emeklilere 5000 TL ilave ödeme yapılmasına karar verdiklerini hatırlattı. Bu kararın meclisten geçtiğini ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklinin hesabına 5000 TL'lik ödemelerin yatırıldığını belirten Erdoğan, çalışan emeklilerin bu ödemeden mahrum bırakılmasının kendilerini de rahatsız ettiğini ifade etti. Erdoğan, “Bu durum, çiftçi ve esnaf emeklilerimizin de aralarında bulunduğu diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına yol açtı. Bu nedenle pazartesi günü yaptığımız kabine toplantısında çalışma ve maliye bakanlarımızdan bu konuda gerekli düzenleme ve düzeltmelerin hızla yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız bugün itibariyle çalışmalarını bitirdiler. İnşallah gelecek hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız” dedi.