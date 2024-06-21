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Çalışanlar ve işverenler dikkat! O tarihten sonra tüm işyerlerinde artık zorunlu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bütün iş yerlerinde geçerli olacak yeni bir uygulamadan söz etti. Herkesi ilgilendiren o yeni uygulama hakkında bilgiler veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik mühür döneminin başlayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 16:13
Çalışanlar ve işverenler dikkat! O tarihten sonra tüm işyerlerinde artık zorunlu!

BAKAN AÇIKLADI…81 İLDE ZORUNLU OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bütün iş yerlerinde geçerli olacak yeni bir uygulamadan söz etti. Herkesi ilgilendiren o yeni uygulama hakkında bilgiler veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik mühür döneminin başlayacağını belirtti. Bakan Uraloğlu sisteme geçmek için gerekli altyapının tamamlandığını ifade ederek önemli açıklamalarda bulundu.

emekli

Ttürkiye de tüm iş yerlerinde zamandan ve kağıttan tasarruf sağlamak maksadıyla elektronik mühür sisteminin başlayacağını ifade eden uraloğlu, bu sayede resmi evrak güvenliğinin de artıracağını belirtti.

YENİ SİSTEM BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, e-Mühür sistemi ile ilgili merak edilenleri açıklarken bu sistem sayesinde tüm ülkede kâğıttan ve birçok diğer giderden de tasarruf sağlanacağının altını çizdi. Uygulamanın başlaması için çalışmaların sonuçlanmak üzere olduğunu belirten Bakan Uraloğlu Mührün resmi mühür dahil her türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliğe de sahip olacağını söyledi. Aynı zamanda Elektronik Mührün yakın zamand hayata geçirileceğini de belirtti.

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